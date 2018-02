'Metiche' confiesa tras video de Año Nuevo: "Me duele cuando me dicen degenerado" Ex panelista de 'Cuentámelo todo' recuerda con desagrado aquel escándaloso episodio.

- / - Un escandaloso video de Año Nuevo puso en jaque a Kurt Martín Villavicencio, mejor conocido como 'Metiche'. (USI) - / - Han pasado dos meses, y el ex panelista de 'Cuentámelo todo' recuerda aquel episodio con desagrado. (USI) - / - En las imágenes, el personaje aparecía teniendo una conducta inapropiada con otro sujeto. (USI) - / - En redes sociales, todavía recibe insultos por aquel vergonzoso capítulo. (USI) - / - "Me levantaba, tomaba desayuno y me metía a la cama", confesó el personaje tras las imágenes de Año Nuevo. (USI) - / -