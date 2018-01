Merecido reconocimeinto. El ministro de Salud, Fernando D’Alessio , entregó la medalla de honor del Ministerio de Salud a la doctora Adriana Rebaza Flores, por su sobresaliente trayectoria científica y profesional dedicada a la rehabilitación integral y bienestar de la población con discapacidad.

Acompañado por el presidente del Congreso de la República, Luis Galarreta — quien fue paciente de Rebaza—, el ministro destacó el incansable trabajo realizado por esta reconocida médico que dedicó 56 años de su vida al campo de la rehabilitación.

“ Necesitamos a personas como la doctora Rebaza que han dedicado su vida a algo tan importante como es la rehabilitación de los seres humanos. Es una mujer brillante, enérgica de gran sensibilidad humana, audaz para trascender las verdades de la ciencia y enfrentarse al dolor, las dudas y utopías de sus pacientes, que supo cultivar la mística calidad y calidez en generaciones de profesionales en la medicina de rehabilitación”, señaló el ministro.

Luis Galarreta aprovechó el homenaje para recordar algunas anécdotas cuando realizaba sus terapias en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

“Me enseñaron a enfrentar la vida. Me ensañaste (Adriana) a caminar por la vida, mira lo que has logrado... Toda esta gente maravillosa que tú has forjado. No habrán homenajes justos, ninguna de esas medallas serán suficientes sin que cada una de las cosas que aprendimos de ti lo traslademos a nuestra vidas. Gracias por todo lo que has hecho”, manifestó el presidente del Parlamento.

Más de cinco décadas de trayectoria

La doctora Adriana Rebaza Flores fue jefa fundadora el Servicio de Rehabilitación del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) por 25 años (de 1961 a 1985).

Esta profesional de la salud de 88 años, por decisión propia, no desarrolló actividades médicas lucrativas sino buscó concientizar y sensibilizar a las autoridades, instituciones y sociedad en general sobre la oportunidad que merecen las personas con discapacidad.

Es considerada, además, una experta en temas de rehabilitación de personas con discapacidad por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de Ginebra, que la hizo integrante de la Comisión Acerva para Discapacidad y asesora temporera a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para los países de Latinoamérica.