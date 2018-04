Melissa Peschiera denuncia que el Poder Judicial liberó a su acosador

Melissa Peschiera , conductora de Canal N, utilizó sus redes sociales para mostrarse decepcionada por el trabajo del Poder Judicial, organismo que liberó a Carlos Andrade Veteta (33), hombre al que denunció por acoso durante más de un año.

"El sábado, el Poder Judicial soltó al sujeto que me atormentó por un año y me sigue atormentando. Muy triste, decepcionada, asustada y preocupada por lo que será mi futuro y el de mis hijos. Acosadores y pervertidos advertidos están, pueden hacer lo que quieran y no pasará nada", señaló a través de su cuenta de Twitter.

Peschiera hizo evidente su preocupación por su seguridad y la de su familia, pues considera que Andrade Veteta es peligroso.

"La 'justicia peruana' lo dejó libre. A pesar de todas las pruebas que presenté, puede hacer lo que le dé la gana. Mi familia y yo estaremos encarcelados, sin libertad, y con el terror de no saber qué pasará", indicó la periodista.

Tras estas publicaciones, varios de sus seguidores se solidarizaron con ella y exigieron que las autoridades reconsideren la decisión de poner en libertad al acosador.