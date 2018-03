Melissa Paredes contó a qué se dedicará tras protagonizar la novela 'Ojitos hechiceros'

Tras protagonizar la novela ‘ Ojitos hechiceros ’, la ex reina de belleza, Melissa Paredes aseguró que su futuro profesional está en la actuación y su ambición es ser una actriz camaleónica.

“Quiero seguir en la actuación (en el futuro). Mi próximo reto es hacer teatro, espero lograrlo… Quiero ser una actriz camaleónica, no encasillarme en un solo personaje y ser la buena y la villana”, contó Melissa Paredes en una entrevista para el suplemento 'Mujer' del diario Trome.

Paredes también aclaró que no desea ser cantante, pese ha demostrado tener cualidades para el canto con su personaje ‘Estrella’.

“Ser cantante no está en mis planes, puedo hacerlo pero si es parte de un musical en el teatro”, señaló.

Además, Melissa lamentó que haya habido gente que no confió en ella en su debut como protagonista de ‘Ojitos hechiceros’.

“Muchos en un inicio no confiaron en mí, me dijeron de todo sin haber visto mi trabajo, pero yo no respondí. Es mejor que me vean en la cancha y luego den su opinión”, aconsejó a sus detractores.