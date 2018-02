Melissa Klug: “Yo sé que Ítalo Valcárcel no me sacó la vuelta” La ex pareja de Jefferson Farfán explicó que todavía no conversa con el bailarín.

- / - Melissa Klug está segura que su joven pareja no le ha sido infiel durante su viaje a Moquegua. (Intagram: @melissa_klug_3) - / - L“Yo sé que él no me ha sacado la vuelta, no sé... Ya averigüé misma chacal”, señaló Melissa Klug en el programa ‘Amor de verano’. (Perú21) - / - La ex pareja de Jefferson Farfán aprovechó la oportunidad para aclarar por qué permitió que su hija Samara Lobatón ingrese a ‘Combate’ sabiendo lo difícil que es ser una persona mediática. (Intagram: @melissa_klug_3) - / - "Ella ingresó a la universidad está estudiando Ciencias de la Comunicación. Ella quiere trabajar pero siempre y cuanto camine derechito”, agregó", dijo Melissa Klug sobre el ingreso de su hija a 'Combate'. (USI) - / - Melissa Klug dejó atrás su relación con Jefferson Farfán y ahora tiene pendiente una conversación con su ex pareja Ítalo Valcárcel. (Composición) - / -