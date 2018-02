Melissa Klug conducirá programa de televisión a partir del 6 de marzo

Melissa Klug aparecerá en la pantalla chica nuevamente, pero esta vez como conductora de un programa de televisión a partir del 6 de marzo.

Así lo dio a conocer la empresaria durante una entrevista con ATV. Klug reveló que formará parte de la conducción del programa 'Trapitos al Aire'.

Dicho espacio televisivo ya cuenta con la presencia de Karla Tarazona , Sully Sáenz y Joselito Carrera .

En conversación con el citado medio, Melissa Klug contó que su paso por 'El Gran Show' la ayudó a ganar cancha frente a una cámara de televisión.

"Entrar a 'El Gran Show' era un reto para mí, pero sabía que lo podía saber. No sabía bailar y es difícil bailar en coreografías. Yo he podido bailar en discoteca, pero la coreografía tiene un paso diferente, se me complicaba a parte del pánico escénico", destacó.