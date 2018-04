Mayra Couto viajó a Cuba para estudiar cine y estas fotos demuestran lo bien que le va

La actriz peruana Mayra Couto , recordada por su papel de 'Grace Gonzáles' en la desaparecida teleserie 'Al fondo hay sitio', se encuentra estudiando cine en Cuba.

Pese a estar lejos de nuestro país, la actriz se mantiene conectada con sus seguidores a través de sus redes social. En especial en Instagram, donde publica diversas imágenes de su proceso educativo.

Una publicación compartida de Mayra Couto 🇵🇪 (@coutomayraof) el Nov 11, 2017 at 3:43 PST

Lo último que publicó Mayra fue una confesión de lo mucho que extraña a sus amigas y entre ellas están Magdyel Ugaz y Yiddá Eslava.

"Una de las cosas que más me definen es que trato de rodearme de gente real. Bueno, yo digo así pero me refiero a que son personas genuinas, no fingen ser algo, no tienen doble cara. Son sinceras, abiertas y honestas... Y esta foto es la cara que ellos saben que pongo cuando compartimos complicidad. Y los extraño mucho. Esta cara es para que se rían: @magdyelugaz @josephmio @marifovi @yiddaeslavap @ilanesuazorofner Los quiero, gente!", señala la publicación de la joven.

A la actriz la vemos en la novela juvenil ' Cumbia pop', interpretando a ‘Julieta’, una chica audaz y rebelde. Para encarnar el papel tuvo que raparse parte de su cabello.