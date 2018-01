María Pía Copello viajó a las Bahamas, Estados Unidos e Italia por sus vacaciones [VIDEO]

La conductora de 'Esto es guerra', María Pía Copello inició 2018 fuera del país. Ella pasó el año nuevo en el distrito de Bimini, ubicado en las Bahamas.

Luego la líder de los 'Leones', visitó la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, Estados Unidos. Y esta semana llegó al viejo continente. María Pía está disfrutando de la ciudad de Milán, en Italia.

Allí le pasó un pequeño incidente en el aeropuerto debido a que sus maletas con toda su ropa no llegaron a tiempo y se vio solo con la ropa que tenía puesta. Así lo contó la propia conductora de televisión en su cuenta en Instagram.

"Paseando por Milán. Llegué hace dos días. Realmente maravilloso. Lo único malo es que mis maletas no llegaron a tiempo ¿se imaginan? Primera vez en mi vida que me pasa. Consejo para los viajeros... Siempre lleven lo básico en su maletín de mano. No hagan como yo que no traje nada 👎🤪😩 #amaltiempobuenacara #estoyenitalia #vacaciones #sinmaletas #milanocity #italy❤️", escribió la conductora en su red social.

Pese a dicho incidente, María Pía está gozando al máximo cada minuto de sus vacaciones junto a su familia.