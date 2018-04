María Levy, la primógenita de la actriz Mariana Levy , rompió su silencio en torno a la relación que mantiene con su padre, el actor Ariel López Padilla , y con su abuela materna, la conductora Talina Fernández, quien la crió durante diez años tras la muerte de su madre por un infarto cuando fue asaltada a mano armada en 2005.

"Retomamos nuestra relación desde un lugar muy bonito y pues está todo muy bien", dijo al programa 'Ventaneando' la joven de 22 años, quien no entró en detalles sobre el nexo con su progenitor.

En tanto, la muchacha y su abuela, Talina, parece que vienen superando sus desencuentros debido a la herencia que la recordada protagonista de 'La pícara soñadora' ( Televisa ) dejó para ella y sus dos hermanos que su progenitora tuvo con su padrastro, José María Fernández conocido como 'Pirru'.

"Estamos bien" , indicó con relación a su vínculo con su abuela. Sin embargo, en torno al legado que su mamá le dejó, la modelo manifestó que "pero la verdad, no me gusta hablar de esos temas (en alusión a la sucesión). Tengo mucho respeto por mis familiares y la verdad no creo que sea prudente hablar de eso, siento que mi relación con las personas que quiero, es punto y aparte".

La vida de María Levy no ha sido fácil tras el deceso de su madre. A sus 22 años, la joven ha enfrentado pleitos entre su abuela y su padre, y se ha visto involucrada en medio de la guerra por la herencia de su famosa madre. Ella, por su parte, también ha reclamado su legado tanto a su abuela como a su tío, Jorge Levy.

Según se sabe, Mariana Levy dispuso en su testamento que María Levy y sus otros dos hijos recibieran su herencia una vez que cumplieran 21 años, la mayoría de edad en México. Si bien María cumple el requisito; en el caso de sus hermanos, no ocurre lo mismo. Paula tendrá esa edad en 2023 y José Emilio en 2025.

Desde siempre, la joven se ha visto envuelta en la polémica; sobre todo luego que decidiera dejar a su abuela por convivir con su novio Diego Carreón. “Sé perfectamente cuál es mi verdad. Estoy tranquila con eso e igual, siento que no tengo porque justificarme con nadie”, expresó.

Al parecer, los problemas familiares para los Levy quedaron en el pasado, y todo vuelve a su curso.