En las últimas semanas se ha especulado en torno a una segunda temporada de 'Luis Miguel, la serie' y a partir de este rumor se ha señalado que el animador Marcelo Tinelli sería una de las primeras figuras representadas en la nueva producción.

El conductor argentino fue uno de los primeros en recibir a Luis Miguel , solo horas después de la muerte de su padre, Luisito Rey. Como se recuerda, el ídolo azteca se presentó en su espacio 'Ritmo de la noche' y fue ovacionado por sus fans. Es precisamente esta escena la que sería ficcionada y significaría el principal motivo por el que Tinelli podría ser incorporado en la trama de la exitosa ficción.

"Me muero de la emoción si me ponen en la segunda temporada de @serieluismiguel" , indicó Tinelli a través de Twitter y agregó que “cómo me gustaría volver a tenerlo a Luis Miguel en nuestro programa. Lo adoro. Y amo @serieluismiguel”.

Me muero de emoción si me ponen en la segunda temporada de @serieluismiguel ❤️ https://t.co/UMFtrwmW04 — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 8 de julio de 2018

Todavía se desconoce quién interpretaría a Marcelo Tinelli en la ficción. No obstante, el argentino reiteró su satisfacción de ser incluido en el proyecto.

“Me encanta porque primer conocí bastante a Luis Miguel. Yo era amigo de Hugo López (ex representante de 'El Sol')... El otro día hablé con Lucía Miranda y nos vamos a juntar, entonces hay una historia que me llega muy de cerca” , expresó Tinelli a la prensa argentina.

Como me gustaría volver a tenerlo a Luis Miguel en nuestro programa. Lo adoro. Y amo @serieluismiguel ❤️ https://t.co/UFYddvuC4j — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 7 de julio de 2018

Según publicó Notimex de México, el productor ejecutivo del proyecto Miguel Alemán Magnani confirmó la segunda temporada tras los excelente resultados de la primera. Sin embargo, algunos medios aztecas señalaron que estaría en veremos ya que Luis Miguel no estaría conforme con ciertos tramos ficcionados de la historia y todavía no ha dado el visto bueno para que se ponga en marcha.