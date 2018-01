Manuela Camacho: "Aldo Corzo y yo solo somos amigos" [VIDEO]

Manuela Camacho acabó con los rumores de un posible romance con el futbolista Aldo Corzo . En entrevista para 'En boca de todos', la modelo aseguró que el seleccionado y ella solo comparten una linda amistad.

"(Aldo) es un partidazo, es un chico muy lindo y somos amigos. No, no me gusta (como hombre)... me gusta como amigo, y en ese sentido, lo quiero mucho", precisó la también figura de 'La batería del Chino'.



"Aldo y yo solo somos amigos", aseguró Manuela.

Aseguró además que no mantiene un contacto reiterativo con el deportista, ni siquiera a través de WhatApp. "Yo no le doy acceso a mi celular así nomás a nadie", precisó Camacho muy segura de sí.



EL RUMOR



El propio Aldo Corzo fue quien envío indirectas a la periodista asegurando que quería celebrar junto a ella la clasificación de Perú a Rusia, y luego concediéndole una entrevista exclusiva para su programa.