Magaly Medina tiene experiencia en el mundo del espectáculo y tras el pedido de rectificación de la modelo Stephanie Valenzuela , la conductora hizo caso omiso, pues aclaró que cuando dijo que su viaje a Dubái "se lo ganó con el sudor de su frente y no de su po**", se refirió a ella misma y no a otras.

En diálogo con Mónica Cabrejos en su programa radial, Magaly Medina admitió que se tomó con humor y se burlaron de los viajes de Stephanie Valenzuela porque su hermana la defendió diciendo que "tiene muchos seguidores de Instagram y las marcas locales que ella usa le prestan los objetos".

Sobre su viaje, Magaly contó que se pudo dar el lujo de irse a 'La ciudad de oro' porque "todo el mundo sabe que yo me he ganado todo esto con el sudor de mi frente y no de otra parte de mi anatomía".

"Yo no sé para qué se arañan, si tú sabes de dónde y de qué vives, no te arañes. Cada uno en su consciencia sabe cómo vive. Yo digo esta frase desde la época que hablaba de muchísimas otras personas en televisión. Yo me hago cargo de mis opiniones y hablaba sobre mí misma", acotó la esposa del notario Alfredo Zambrano.