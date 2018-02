Magaly Medina promociona su nuevo programa 'La purita verdad' con este spot [VIDEO]

Magaly Medina estará por partida doble en Latina . No solo continuará como el rostro televisivo de '90 Matinal' sino que estará al frente de otro programa: 'La purita verdad'. La conocida periodista apareció promocionando su nuevo espacio de denuncias.



'Todos los días circulan por nuestras pistas y carreteras, transportistas que no pagan miles de soles en multas. Carros que no tienen SOAT, choferes borrachos que no tienen brevete que nos tiñen todas las pistas de sangre', señaló en las imágenes emitidas por Latina.

El rostro de Latina apostó por esta nueva propuesta, que reemplazará en el horario a 'Espectáculos' conducido por Jazmín Pinedo .

Se sabe además que la periodista estaría de la dirección periodística de 'La purita verdad'. Este abordaría temas del día y presentaría crónicas periodísticas. El proyecto comenzó a vislumbrarse desde octubre del año pasado.