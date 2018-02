Para la periodista Magaly Medina , el diseñador de modas Gerardo Privat marcó un antes y un después en su sentido del glamour. Lo conoció años atrás y en medio de su nueva apariencia que este creaba para ellan nació una amistad que duró hasta el día de hoy y que la conocida periodista rememora en esta entrevista.



Gerardo Privat falleció ¿Cómo recordarás a tu amigo?

-Fuimos amigos durante años y también uno de mis primeros diseñadores favoritos. Descubrí mucho de la moda con él. Me enseñó a atreverme un poco más porque yo era un poco pacata para vestirme.

¿Dígamos que develó tu lado sexy?

-Sí, bastante. Sus vestidos eran para mujeres delgadas y me obligaba a mantenerme así. En realidad, sus diseños eran hechos para mujeres con cuerpo de modelo. Creaba vestuarios especiales y exclusivos para mí.



¿Cómo era Gerardo Privat como persona y como amigo?

-Como todo genio, que viven rodeados de sus fantasmas. A veces, no pueden con la mochila que traen. Esa genialidad que tenía para diseñar se mezclaba con ciertos rasgos autodestructivos, a veces.



¿Hablaron en algún momento de sus problemas?

-Toda la vida, en público y privado. Incluso fui a visitarlo cuando ingresó a rehabilitación por sus adicciones al alcohol y a la cocaína, y también le hice una nota para mi programa. Junto a Jessica Newton, también su amiga, nos unimos para ayudarlo e intentar rescatar su carrera.

¿Era divo?

-Era pose, pero él era uno de las hombres más sencillos que conocí. Muy amigo, gustaba de la fiesta, de la noche y divertirse.



¿Qué opinas de la guerra por la marca Privat entre el diseñador y su hermana?

-Era lamentable que la marca no perteneciera a Gerardo, quien fue el que la hizo, él era el diseñador, el de la fabulosidad, el creativo... Una pena, y finalmente no tener su marca, a él le daba mucha colera. Incluso, decía que había bajado su nivel.

Mi querido G, mi chico rebelde, mi caballero elegante voy a extrañarte mucho! La fabulosidad se fue contigo! Descansa en paz 💕 pic.twitter.com/pLWmJmLwQC — Magaly Medina Vela (@magalyperu) 18 de febrero de 2018

¿Privat era racista (en torno a su polémica frase "mujer que no es mala es chola")?

-No era racista, era polémico... él decia quien tuviera plata para pagar, la vestía como cualquier otro diseñador... No manejo bien la frase y además la dijo de una forma coloquial. La pronunció no choleando, sino en vez de decir huachafa.

En su última estancia en Trujillo, ¿recayó en las drogas?

-No que yo sepa. Estaba enfermo, pero no tengo autorización de la familia para hablar de ello. No seré quién abra la boca. Respeto mucho eso.