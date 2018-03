Magaly Medina estrenó esta mañana su programa 'La purita verdad' y la primera referencia que hizo fue al supuesto desaire que le hizo, el futbolista Jefferson Farfán en Rusia.

“Soy una periodista que tiene más de 20 años de profesión. No cruzo el continente solamente para que alguien me diga que no... Él sabía que iba a ir Magaly Medina, la bruja de la televisión, y él sabía que esta bruja le había dicho y hecho de todo… Él aceptó la entrevista por intermedio de un miembro de mi equipo anterior, un hombre vinculado a él”, señaló Medina, durante su primer programa en vivo.

La periodista aseguró tener llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp como prueba de que él aceptó la entrevista pero aclaró que no las iba a sacar al aire por respeto al derecho a la intimidad.

Magaly contó que ella y su equipo de producción de ‘La purita verdad’ llegaron hasta la casa del futbolista en Rusia, se sentaron en sus sillones rojos para esperarlo. Minutos después llegó Farfán, se saludaron, él se fue a tomar una ducha pero nunca más les dio la cara.

“Le dijeron desde Lima sus amigos que le íbamos a tender una trampa. Que tendría sentada a Melissa Klug (en el set del programa), y que él no podía someterse a eso, por eso canceló la entrevista. Supongo que me devolverá los precios de los pasajes, será muy amable, ya que no fue caballeroso para enfrentarme y decirme: ‘Magaly no te daré la entrevista por tales motivos’. Esa fue la verdad. Sin invitación no me muevo ni a Huacho”, aclaró la periodista.



Durante la semana que pasó, un productor televisivo comentó que Farfán se negó a ser entrevistado por Latina luego de que observara que Medina sería la encargada de la comisión. La razón sería su amistad con Paolo Guerrero.