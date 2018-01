Madonna hace topless y genera polémica en redes sociales [FOTOS]

Madonna generó polémica en Instagram con la publicación de una fotografía donde hace un topless que sus seguidores cuestionaron duramente por considerarla de mal gusto.

"Todavía babeando por un bolso", fue la reseña que escribió la cantante para acompañar la instantánea en donde tapa sus pechos con una cartera y con un tachón negro.

Sin embargo, la fotografía también llamó la atención por otros detalles. Hubo quienes aseguraron que la famosa estrella se encontraba ebria al momento de tomarse la imagen.

Otros señalaron que la postal era desagradable pese a haber conseguido más de 219 mil me gusta, y no es para menos pues la artista tiene casi once millones de seguidores en la red.

AXILAS SIN DEPILAR

No es la primera vez que un posteó de Madonna causa controversia. A inicios de este año, publicó una foto al lado de su hija mayor, Lourdes León, en el que la joven tenía las axilas sin depilar.