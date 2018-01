Macaulay Culkin sobre su padre: "Era un mal hombre, abusivo física y psicológicamente"

Macaulay Culkin relató cómo fue la complicada relación que tuvo con su padre y quien fuera su representante artístico, Kit Culkin. En diálogo con el programa radial del comediante Marc Maron, aseguró que se sintió muy aliviado cuando logró separarse por completo de él.

"Él era un mal hombre. Abusivo, física y psicológicamente. Te podría mostrar las cicatrices que me dejó, si deseas", y agregó que "creo que había cierta envidia. Él soñó con ser artista y yo era mejor bailarín, mejor cantante y mejor actor que él".

NO ERA RARO VERLO CON NIÑOS



El artista de 37 años también habló sobre su polémica relación con Michael Jackson , quien en vida fue acusado por pedofilia.

"Yo no quiero ponerme psicológico y analizarlo, pero es que para mí no era extraño andar con él. A él le gustaba estar con niños, era la forma en la que él era. No era raro para mí, era su forma de ser era auténtica", precisó.

Así también agregó que "yo en esa época era lo que uno podría decir una persona muy famosa y conocía agente muy famosa, pero eso no significaba nada para mí. Y cuando lo veía a él solo veía a un amigo. Creo que eso le agradaba".

"SOY PROTECTOR CON ELLA"



"Voy a advertirte ahora, soy muy protector con ella (...) es muy querida para mí. Es alta, hermosa e inteligente. Es genial", declaró Culkin sobre su relación con la hija del 'Rey del Pop', Paris Jackson .

Culkin vive retirado en Francia, donde disfruta del anónimato.