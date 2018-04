' Luis Miguel: La serie ' viene revelando pasajes en torno a la vida del famoso cantante. En el primer episodio, se conoció que su primer amor fue la fotógrafa Marian Yazbek, con quien el artista compartió un amorío fugaz pero intenso cuando este tenía solo 17 años.

Era 1987, cuando Luis Miguel y Mariana se conocieron durante la grabación del video de la canción 'Cuando calienta el sol', en Acapulco. Se dice que el artista quedó tan encantando con Mariana, que no le importó que fuera seis años mayor que ella para pedirle que sea su novia.

Incluso, echó de menos que no fuera modelo y la hizo participar en el videoclip.

El romance prosperó al punto que ambos se fueron a vivir juntos a una casa en Tecamachalco, en México. 'Luismi' tuvo un nidito de amor para vivir al lado de su pareja. Según la serie de Netflix , Luis Miguel perdió su virginidad con la bella Marian.

Pero en la relación no todo era color de rosa y comenzaron a aparecer los problemas con las revistas del corazón que vinculaban a 'El Sol de México' con otras celebridades.

Además, el ritmo de vida del artista también pasó factura a su unión con Mariana, para quien disponía de poco tiempo.

Otro de los obstáculos en su romance (como se pudo ver en la serie) fue el padre de Luis Miguel, Luisito Rey, por aquel entonces manager del cantante. Rey comenzó a intrigar en contra de Mariana, acusándola de ser infiel a Luis Miguel.

Finalmente, el famoso mexicano cayó en la trampa y acabó con Mariana.

¿QUIÉN ES MARIANA YAZBEK?



Al terminar su relación con el intérprete, Mariana no tuvo más contacto con él. Pero se sabe que ella siente cariño por el cantante y es considerada uno de sus grandes amores.

En una entrevista para Imagen Televisión, la fotógrafa recordó su paso por el video del famoso tema 'Cuando calienta el sol'.

"Yo hacía la producción del video de ‘Cuando calienta el sol', y me encargué del casting, locaciones… Luis Miguel me pidió que saliera en el video y le dije que no, porque no me sentía cómoda", recordó Mariana Yazbek.

'Cuando calienta el sol' con Mariana Yazbek.

Mariana continúa dedicada a la fotografía y es reconocida en el mundo de la moda y la publicidad en México.

Este domingo 29, se emitirá el segundo capítulo de 'Luis Miguel: la serie', a través de Netflix.