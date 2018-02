Lourdes Sacín llora y culpa a Rodrigo González 'Peluchín' por su depresión [VIDEO]

Lourdes Sacín reapareció en televisión y aseguró que el juicio por difamación que perdió el 'Zorro Zupe' sentó un precedente en TV en torno a la demanda que interpuso por similar delito a Rodrigo González 'Peluchín' , Gigi Mitre y a Latina .

"No tenía cabeza para nada. Pero cuando nació mi hijo yo misma escribí la demanda. Ellos siguieron usando mi apellido cuando, incluso, ya no salía en TV. Atacaron a toda una familia", señaló en radio Capital.

Entre lágrimas, la periodista recordó cómo pedía a los conductores de 'Amor, amor, amor' que dejen de insultarla mientras esperaba un bebé con su entonces pareja Andy V.

"Me dijeron que no me reproduzca, que me ponga una camisa de fuerza. Yo pensaba que mi hijo no iba a nacer, tenía miedo y lloraba todo el día", manifestó.

"He pasado por una depresión horrible encerrada en mi casa, no salía, no quería ver gente. Para mí es muy difícil y hasta el día de hoy no lo supero. Ellos no tienen idea realmente del daño que causan porque para ellos es un chiste", agregó.

Aseguró que no ha pedido cárcel para los conductores del programa; sin embargo espera que la justicia sentencie a su favor.