Lesly Águila contó el real motivo de su salida de ' Puro Sentimiento ' , y descartó que haya sido por supuestas peleas con sus compañeras Thamara Gómez y Estrella Torres, como se había especulado.



Su deserción se dio por una mala relación con los dueños de la agrupación. "Hasta con todos los integrantes de 'Puro Sentimiento' me llevo bien, pero con gerencia no. Creo que si yo tomé la decisión de salirme de 'Puro Sentimiento' no fue porque yo quise", dijo en Facebook.

La intérprete de 'Olvídalo corazón' agregó además que no tenía estabilidad en Puro Sentimiento. "A veces uno tiene que tomar una decisión fuerte pero para bien. Créanme que la decisión no es por loca o por traicionera. Si tu ves en tu trabajo inestabilidad y que no puedes crecer, entonces te sales", sostuvo contundente.

Indicó, además, que en Puro Sentimiento, como empresa, tiene muchos problemas para con sus trabajadores.



EN CORAZÓN SERRANO



Luego de su salida, Lesly Águila retornó a su agrupación de origen, 'Corazón Serrano'. "Estaré en Corazón Serrano hasta que Dios lo permita. Tengo un contrato firmado con ellos... Así que hay 'Corazón Serrano' para rato", precisó la artista.

Visualizar el video a partir del minuto 11:00