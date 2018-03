Lesly Águila sobre Christian Domínguez: "Pese a sus errores, es buena persona"

Lesly Águila manifestó que su salida de 'Puro Sentimiento' no se debió a problemas con Christian Domínguez, también dueño de la conocida agrupación de cumbia.

“Ese tema prefiero no tocarlo, no me suma. Con Christian no fue el problema. Me llevo bien con él. Pese a sus errores es una buena persona, súper chévere”, señaló a Ojo.

AMIGA DE THÁMARA



La cantante descartó haber tenido conflictos con sus compañeras como Thámara Gómez, y aseguró que su relación amical continúa pese a no ser más parte del grupo cumbiambero.

“La amistad sigue por supuesto, tenemos una buena comunicación. Con Thamara (Gómez) hablamos bastante, sobre todo cuando tuvo su accidente estaba un poco triste y desesperada, pero como todo salió favorable, ahora está bien”, precisó.

Tras su salida de 'Puro Sentimiento', la vocalista retornó a su agrupación de origen, 'Corazón Serrano'.