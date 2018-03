¿ Kendall Jenner es gay? La famosa modelo siempre ha sido muy reservada con su vida privada. Aunque ha sido captada con Harry Styles y se ha dicho que marcó a Justin Bieber, ella jamás se ha evidenciado con sus parejas. Por ello, la prensa extranjera está poniendo en tela de juicio su orientación sexual.

En un intento por callar los rumores, la estadounidense rompió su silencio para la revista Vogue.

“Creo que es porque no soy como mis otras hermanas, quienes dicen, ‘¡Aquí estoy con mi novio!’. Así que fue algo que pasó durante un momento porque no me veían con un chico. Siempre me esfuerzo por ser discreta con los chicos, y me escabullo todo el tiempo. No quieres parecer una loca”, señaló Kendall.

🍒🍒🍒 @laperlalingerie Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el Ago 24, 2017 at 12:37 PDT

No descartó tener una relación homosexual, pero aclaró que ella no tiene un "hueso" de gay.

“No creo tener un solo hueso gay o bisexual en mi cuerpo, ¡pero no lo sé! ¿Quién sabe? (…) Estoy abierta a la experiencia, no estoy en contra ni nada que ver, pero nunca antes lo he intentado”, manifestó.

@sashasamsonova Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el Feb 25, 2018 at 9:46 PST

Según informó E! Online, la integrante del clan Kardashian sostiene un discreto romance con el jugador de la NBA, Blake Griffin.