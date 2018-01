Katty García habló sobre su nueva etapa como madre junto a su pareja Karim [VIDEO]

Tras casarse con su novia Karim Vidal y tener a su primer hijo Antonio, Katty García aseguró que vive la mejor etapa de su vida, durante una entrevista para el programa ‘En boca de todos’.

“Estoy pasando el mejor momento de mi vida, estoy feliz. Estoy con una gran persona a mi lado, tengo a mi hijo, estoy completamente feliz. Creo que faltaba esto para que mi vida se llenara por completo. Tengo una estabilidad impresionante y por eso creo que en mi sonrisa en mis fotos y videos reflejo lo feliz que soy. Y más aún cuando tengo a mi familia que me apoya”, señaló tajante García.

Además, Katty aprovechó el momento para agradecer a sus padres por darle todo su apoyo al aceptar su homosexualidad y su embarazo.

“Fue importante (el apoyo de sus padres) cuántas personas sufren porque no pueden amar libremente porque no tienen el apoyo de sus papás. Una vez que tuve el apoyo de mis padres no dudé en irme (a Estados Unidos). Llegó el momento de tener la felicidad que todas mis hermanas tenían, su familia e hijo. Yo también quería una familia pero a mi manera soy feliz”, agregó orgullosa.

ETAPA DE MADRE

Katty García también se animó a dar detalles de su nueva vida como madre y se declaró “adicta a su hijo”.

“Algunas personas dice ‘que flojera levantarme a cada rato para darle de lactar’ pero yo no. Yo quisiera que mi hijo esté despierto todo el día. Yo vivo pegada a él, si por mi fuera lo cargo todo el tiempo. Me he vuelto muy adicta a mi hijo, quisiera no separarme de él”, reveló sonriente Katty García.

La ex ‘chica reality’ contó que su hijo le deja dormir suficiente porque ya aprendió a lactar cada cuatro horas por la noche y cada dos en el día.