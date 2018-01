Karen Schwarz está de cumpleaños y lo celebra con esta foto en Instagram

Lista para recibir mis 34 años!!! Nunca me emociono tanto como ahora por esperar el 21 de enero. Todo es nuevo y rodeada de mucho amor, más bonito aún. Siempre lo soñé tal cual. #CumpleAMi #Mami #Esposa

A post shared by Karen Schwarz (@karenschwarzespinoza) on Jan 20, 2018 at 6:23pm PST