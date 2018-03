Karen Dejo a Michelle Soifer: "Te quiero con tu soberbia y tus malos tratos" [VIDEO]

Pese a las críticas que Michelle Soifer tiene contra ella, la integrante de ' Esto es guerra', Karen Dejo aclaró que quiere a la popular 'Michi' con todos sus defectos.

"Uno tiene que querer a las personas con sus defectos y sus virtudes. Ya te asimilé. Te quiero con tus locuras, con tu soberbia, tus aciertos, con un novio con el otro, delgada, gorda, igual te quiero", dijo Karen Dejo a América Espectáculos.

La 'guerrera' también se refirió a las críticas de Michelle sobre que ella se esfuerza mucho para hablar en público.

"Yo soy así natural... Que la gente me compre así. No voy a cambiar. El que me quiere bien y el que no, piña... Antes hablaba por impulso ahora pienso lo que diré", añadió.