Juliana Oxenford dio la cara a sus detractores, quienes la acusan de guardar "odio en su corazón" debido a sus polémicas opiniones en torno a temas de la coyuntura nacional.

Sin embargo, su más reciente misiva, al parecer, también va dirigida a la modelo Milett Figueroa , con quien hace poco se enfrascó en un enfrentamiento mediático tras poner en tela de juicio su labor como novel actriz.

"La verdad es que me da risa cuando dicen que tengo odio en el corazón. Se sorprenderían del amor que doy y recibo", aseguró en su mensaje a través de Facebook.



Señaló, además, que no es alguien de medias tintas y que prefiere ser directa en todos los planos de su vida.

"Hablar fuerte y claro no me convierte en una mala persona. A mí las verdades a medias y las sonrisas diplomáticas me parecen actitudes hipócritas que me avergüenzan y rechazo. Lindo domingo para todos.

Yo mientras tanto seguiré disfrutando del mar", indicó en la red social.