José José no está desahuciado, aseguró su publicista [FOTOS]

El estado de salud de José José mantiene en vilo a sus millones de fans en México y en el mundo. Laura Núñez, publicista del cantante azteca, ofreció detalles de su último contacto con su representado.

Aseguró que este decidió conscientemente viajar de México a Miami pese a la negativa de sus médicos para que salga del país.

"(Su salud) va muy bien, se fue sin cáncer y en breve será él mismo quien despeje las dudas sobre su repentina salida del país. Me dicen que llegó a un hospital de Miami, pero fue porque algo pasó en el camino, porque de aquí salió bien; la decisión fue de él y estaba muy consciente", aseguró la publicista a la prensa mexicana.

Núñez confirmó además que las recientes fotos del cantantes sí corresponden a su estado actual, ya que el cantante solo está pesando alrededor de 50 kilos.

Añadió que nunca ha mentido en torno al estado de salud del cantante, y que si no se le vio tras su más reciente salida del hospital fue porque él lo quiso así. Además "estaba en un hospital, no era el momento".

Descartó que las hijas de José José, Sarita y Marisol, estén distanciadas por la repentina decisión del artista de viajar a miami. En tanto, aseguró que el propio José José tendrá un encuentro con la prensa para aclarar todas las dudas sobre su salud.

"No hemos hablado de muerte, porque él está bien y pronto regresará para platicar de sus planes y aclarar dudas que se tengan, él mismo contestará todo esto”, dijo Núñez, quien tiene años de trabajar con el mexicano.

Aclaró que el artista jamás estuvo secuestrado como se especuló. Por el contrario, permaneció internado en compañía de sus hijas.

Finalmente, negó que haya vendido información a la prensa azteca "a mí no me pagaron nada y no me presto a eso".