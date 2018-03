El futbolista del Lokomotiv, Jefferson Farfán negó haber aceptado una entrevista con la periodista Magaly Medina y la retó a que presente las pruebas que acredite el supuesto pacto entre ambos.

“Quiero aclarar un punto que es clave. Yo no tuve ninguna comunicación con la señora Magaly Medina, tuve una comunicación con el coordinador del otro canal y se pactó la entrevista por ser el canal del Mundial, menos para temas de espectáculos. Y menos hablar con la señora Magaly porque ella se ha referido muy mal de mi persona, y de los futbolistas. Y es obvio que era muy complicado tener una charla con ella”, señaló en entrevista exclusiva para el programa ‘En boca de todos’.

Pero eso no fue todo. El delantero de la selección peruana advirtió que tomará acciones legales al respecto y agregó estar "indignado" por lo sucedido.

"La señora tiene que revisar el celular de la persona con la que trabaja y darse cuenta cuál es la verdad. Yo hablé con mis abogados, voy a tomar cartas en el asunto... Ella dice que no va sacar los mensajes (sobre la invitación), pero yo sí la reto a que saque los mensajes para que vea la verdad de la situación. Esto sí mí me ha indignado, me dio rabia que se exprese así sin saber la verdad", agregó vía telefónica Jefferson Farfán.

Esta mañana, Magaly Medina debutó con su programa 'La purita verdad' y aseguró que el deportista sí sabía que ella lo iba a entrevistar pero que canceló la reunión debido a que le contaron al futbolista que su ex pareja, Melissa Klug también se reuniría con la periodista.

ESPERA RECTIFICACIÓN

El futbolista de la selección peruana no quiere que el tema se dilate y prefiere zanjarlo de una vez, especialmente porque está concentrado en mostrar su mejor nivel en el campo de juego de cara al Mundial.

Por ello, la 'Foquita' le ha dado 24 horas a la periodista para que pueda rectificarse respecto a sus declaraciones.

"Esto para mí no es broma. Yo estoy hablando muy serio y quiero dejar este punto ahí. Y espero que quede aclarado el tema. Yo le voy a dar 24 horas a la señora Magaly para que se rectifique, sino voy a tomar cartas en el asunto. Ya mis abogados tienen todas las pruebas. Estoy cansado que me metan a mí en cosas que nada que ver", sentenció.