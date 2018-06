Disfruta al 100% de su nueva faceta como mamá. Paula Manzanal volvió a las redes sociales al lado de su abuela, con quien baila y canta al ritmo de la canción 'Move to Miami' de Enrique Iglesias ft. Pitbull.

Y no es para menos. La ex chica reality ya tiene 15 semanas de gestación y a pesar que la pancita todavía no se le nota, anunció que pronto descubrirá el sexo de su bebé, mientras se movía al lado de su familiar de 93 años.

"¡Cuándo mi bisabuela y yo descubrimos el sexo de mi bebé! ¿Ustedes qué dicen? ¿girl or Boy? Bisa, de 93 años se convierte en tatara-abuela por primera vez" , manifestó la modelo.

El videoclip tiene más de 125 mil reproducciones y generado un sin fin de comentarios que destacan y felicitan su gestación.