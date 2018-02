Mijael Garrido Lecca ha desatado polémica con una fotografía donde aparece junto a Tilsa Lozano .



La imagen fue compartida en la cuenta de Instagram del ex conductor de '90 Matinal' y los muestra enseñando el dedo medio.

"Me había olvidado de que me había tomado esta foto con mi causa Tilsa Lozano, pero me acuerdo clarito —eso sí— en qué estábamos pensando cuando nos la tomaron", escribió junto un emoticón de molestia. La publicación ya superó los 1200 likes.

Lo que ha llamado la atención es quién es el destinatario de la imagen. ¿Será Magaly Medina? Como se recuerda, Mijael salió del espacio de noticias en medio de malentendidos con la periodista.

Asimismo, son conocidas las rencillas que hay entre Magaly y Tilsa.