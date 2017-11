La lista de actores y otras personalidades de Hollywood acusadas de agresión sexual o de violación se ha ampliado enormemente desde que salió a la luz el escándalo sexual protagonizado por el productor Harvey Weinstein.

Estos son los actores que han sido denunciados hasta el momento.

HARVEY WEINSTEIN

Su caso fue público en octubre de este año. Al menos 93 mujeres lo han acusado de abusar sexualmente entre 1980 y 2015. Entre ellas está Ashley Judd, Rose McGowan, Asia Argento, Rosana Arquette, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie y la francesa Léa Seydoux. 14 afirman haber sido violadas, pero el productor niega todas las denuncias. Las autoridades de Nueva York, Los Ángeles, Beverly Hills y Reino Unido investigan distintos casos.

KEVIN SPACEY

El actor Anthony Rapp, de 46 años, acusó al protagonista de la serie 'House of Cards' de haberlo agredido sexualmente en 1986, cuando tenía 14 años. Luego se sumó la denuncia del intérprete mexicano Roberto Cavazos, quien dijo que tuvo "un par de encuentros desagradables" con el cuestionado actor. Ocho miembros del equipo de producción de la famosa serie también denunciaron el comportamiento "depredador" del actor, que actualmente tiene 58 años. La policía británica ha abierto una investigación.



JAMES TOBACK

Ha sido acusado por al menos 38 mujeres a lo largo de varias décadas. De hecho, más de 300 mujeres han contado a Los Angeles Times su mala experiencia con el director y guionista acusado de acoso y relaciones sexuales no consentidas. El cineasta, de 72 años, niega todas las denuncias. La policía de Beverly Hills inició esta semana una investigación.

DUSTIN HOFFMAN



La escritora Anna Graham denunció que el actor la manoseó en 1985, cuando tenía 17 años. La productora Wendy Riss Gatsiounis lo acusa de agresión sexual en 1991. Hoffman, de 80 años, se disculpó con Hunter por haberla puesto "en una situación incómoda". Pero las autoridades no han abierto ningún caso.



BILL COSBY

Fue acusado de por más de 60 mujeres de acoso, agresión sexual o violación usando drogas. La estrella de la televisión de 80 años es acusado de haber abusado de Andrea Constand. En junio fue anulado un juicio en su contra por agresión sexual, porque el jurado no alcanzó un veredicto unánime. El inicio del segundo proceso está programado para abril del año que viene.



BRETT RATNER

Ha sido acusado por seis mujeres de agresión sexual, entre ellas las actrices Natasha Henstridge y Olivia Munn, según Los Angeles Times. Henstridge asegura que le obligó a practicarle sexo oral cuando tenía 19 años. Ratner niega los señalamientos y ha presentado ante la justicia varias denuncias por difamación.

ROMAN POLANSKI

Lleva cuatro décadas prófugo de la justicia estadounidense por haber mantenido relaciones sexuales en 1977 con Samantha Geimer, cuando esta tenía 13 años. El director franco-polaco llegó a declararse culpable a cambio de que la Fiscalía retirara los cargos más graves, pero huyó a Francia convencido de que el juez no respetaría el acuerdo y lo mandaría a prisión.

Desde entonces no ha vuelto a poner los pies en Estados Unidos, al no tener garantías de que permanecerá en libertad.