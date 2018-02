Benito Cerati , hijo de Gustavo Cerati , hizo pública su homosexualidad a través de redes sociales. Uno de los herederos del líder de Soda Stereo también se expresó sobre el feminismo.

"Hola. Soy Benito Cerati. Músico. Creador del proyecto @_Zerokill , dos discos y un tercero en el camino. Soy feminista y lucho por la igualdad de género e inclusión de minorías. Soy gay y soy feliz", precisó.

Hola. Soy Benito Cerati. Músico. Creador del proyecto @_Zerokill , dos discos y un tercero en el camino. Soy feminista y lucho x la igualdad de género e inclusión de minorías. Soy gay y soy feliz. — benito cerati (@Vanity_Sexx) 31 de enero de 2018

Espero que cuando piensen en los derechos de las mujeres, también piensen en las que nacieron en el cuerpo equivocado pero son igual de mujeres que las que sí son cis. — benito cerati (@Vanity_Sexx) 1 de febrero de 2018

"No se preocupen. La heterosexualidad es solo una fase, están confundidos, ya se les pasará", agregó el joven músico de 24 años, que modificó el usuario en su cuenta de Twitter, y que ahora es @Vanity_Sexx.

"Siempre he tenido alias (este Twitter existe desde 2012) pero no solo en Twitter sino en Instagram también, y no me ha interesado que se descubra mi identidad, quien se haya dado cuenta y/o me conozca sabrá. Si ahora pongo mi nombre es porque, justamente, es mi nombre y me siento ultra orgulloso", explicó.

Me informan que hay notas sobre mis tweets y estoy saliendo en programas. Me parece super que se hable de igualdad de derechos en todo aspecto. En el caso del feminismo, las que realmente tienen el lugar son las mujeres. Vengo a acompañar a ayudar. — benito cerati (@Vanity_Sexx) 1 de febrero de 2018

Cerati también ironizó en torno a la homosexualidad. "Ser LGBT (Lesbianas, Gais,​ Bisexuales y Trans) en Argentina es… complete en el casillero", expresó. "Todos están asustados porque finalmente saqué los colmillos y son de acero inoxidable", agregó.

No estoy confesando nada. Quien soy lo expreso hace años, evolucionando, sí. Pero no estoy confesando nada. Ser como soy no es un pecado ni está mal. Basta de usar la palabra confesión con la sexualidad. — benito cerati (@Vanity_Sexx) 1 de febrero de 2018

Sobre la igualdad de género, el músico chileno señaló que "el maltrato y el abuso no viene del hombre ni tampoco tiene que ver con genitales, viene de ser machista que no significa ser hombre. También se puede ser masculino sin ser machista".

BENITO, EL NIÑO PRODIGIO



Benito Cerati es el hijo mayor de Gustavo Cerati con la modelo y artista chilena Cecilia Amenábar. El joven de 24 años también es músico y compositor.

Hasta el momento, en su discografía figuran 'Trip Tour, 'Alien Head' y 'Unisex'.

Como yo no soy solo palabras, y no considero mi lugar una red social como esta, voy a seguir peleando por lo que yo creo que vale la pena luchar desde el arte. Nos vemos ahí. — benito cerati (@Vanity_Sexx) 1 de febrero de 2018

Desde muy pequeño, sorprendió a su propio padre con sus dotes como músico. "En tres horas escribió cosas que a mí me llevaban mucho tiempo", comentó Cerati, en su momento.