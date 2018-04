Maru Piro , hermana del bailarín Lucas Piro , reapareció en televisión y reveló que tiene una relación sentimental con Leila Kodtorowicz. En entrevista con Panamericana Televisión, la bailarina argentina manifestó que no le importa el qué dirán y que vive uno de los momentos más felices de su vida sentimental.

"Hace dos años y medio que nos conocimos. Ahora, cuando nos conocimos no me gustaban las mujeres. Pero cuando la conocí a ella, no sé... ella algo tenía. Y es bonito", precisó Piro luciéndose al lado de su pareja.

La ex participante de ' El gran show ' manifestó que está unida emocional y espiritualmente a su enamorada, y eso es lo más importante en su relación.

"Vamos más allá del amor de mujer a mujer que podamos llegar a tener, es esa conexión de nuestras almas, lo más profundo de nosotras, indiferentemente de lo que sea la sexualidad", precisó finalmente.