Hoy 31 de octubre se celebra 'Halloween', y no hay mejor manera que celebrarlo al ver una película de terror. Estos filmes te harán gritar y temblar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos nunca están completos sin los villanos.

'El silencio de los inocentes' no sería nada sin 'Hannibal Lecter' aterrorizando con su canibalismo o, en el caso de 'Scream', no sería lo mismo si es que 'Ghostface' no apareciera para asustarte.

Otros personajes que han logrado volverse iconos de este tipo de películas son el chiquito pero terrorífico, 'Chuky'; o su competencia directa, la muñeca 'Annabelle', entre otros.

En honor al 'Día de las Brujas', en la siguiente galería hemos decidido hacer un recuento de los 10 personajes más terroríficos del cine. ¿Qué te parece? ¿Los has visto a todos causando alboroto?