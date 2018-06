Guty Carrera en campaña 'Amo mis bolas' [VIDEO]

A unos días del lanzamiento de la campaña ' Amo mis bolas ', el modelo Guty Carrera se sumó a la cruzada de prevención para prevenir el cáncer de testículo, próstata y pene.

“¿Sabías que la posibilidad de curar el cáncer de testículos, próstata y pene es alta, siempre y cuando se diagnostiquen a tiempo?” , preguntó Carrera en un mensaje a sus seguidores.

'Amo mis bolas' busca sensibilizar a hombres y público en general en torno esta enfermedad de alta incidencia; sobre todo el de próstata seguido por el de testículo y pene.

La iniciativa invita a realizarse un autoexamen mensual y un chequeo anual para para prevenirla.

CAMPAÑA DE DESPISTAJE



La Liga contra el Cáncer promueve una campaña de prevención que se realizará durante el mes de junio. Por ello, invita a hombres de 18 años a 40 años a someterse a un chequeo clínico de cáncer de pene, testículos y tetilla por S/30.

Para los adultos mayores de 40 años en adelante, la Liga ha dispuesto una prueba de antígeno prostático específico (PSA) y a una consulta urológica por S/50.

La campaña será en los Centros de Detección y Prevención ubicados en Av. Brasil 2746 (Pueblo Libre), Av. Nicolás de Piérola 727 (Centro de Lima) y Av. Angamos Este 2514 (Surquillo). La atención es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 y los sábados de 8:00 a.m. 11:30 am.