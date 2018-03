Guillermo Castañeda ofreció su descargo tras la grave denuncia que la actriz Daniella Pflucker formuló en su contra por abuso sexual y psicológico cuando eran pareja.

La ex figura de 'Los cinéfilos' rechazó las afirmaciones de la actriz y negó ser un abusador.

"Rechazo categóricamente las acusaciones publicadas por Daniella. Nunca he hecho algo que afecte la integridad emocional o física de una persona", expresó y agregó que "estoy en contra de cualquier tipo de violencia a la mujer y no voy a permitir que me sindiquen como un abusador, porque no lo soy".

DEMANDA A PFLUCKER



En su mensaje de Facebook, el actor y comediante peruano, indicó que guardará silencio en torno a las acusaciones de Pflucker y que resolverá la situación por la vía judicial.

"Por respeto a Daniella, a mi madre, a mi novia y a todas las mujeres que forman parte de mi vida, no voy a dar detalles, pues es un tema delicado que será resuelto en el ámbito legal", comentó.

Descargos de actor Guillermo Cubas. Descargos de actor Guillermo Cubas.

ABUSO SEXUAL Y PSICOLÓGICO



En declaraciones que remecieron el ambiente de la actuación de nuestro país, Daniela Pflucker reveló pormenores de su relación con Guillermo Castañeda, con quien —en su versión— comenzó a salir cuando tenía 19, y él, 30.

"Intenté acomodarme a su versión sin mencionar nunca que fui violentada tanto sexual como psicológicamente, le creí que era mi culpa, que era mi culpa por quererlo, por aceptar tomar un helado con él, por creer cada una de sus palabras, por no preguntar si él estaba con alguien más. Porque se sintió en el derecho de usar mi cuerpo de la manera más egoísta", expresó la actriz sorprendiendo a todos.