En el ojo de la tormenta. Gonzalo Núñez habría conducido en estado de ebriedad su programa deportivo en Exitosa Televisión, según denunciaron usuarios en redes sociales .

En medio de la emisión del espacio, el periodista deportivo lanzó improperios en contra de sus compañeros como Carlos Alberto 'El Tigrillo' Navarro a quien tildó de "ignorante". Pero su comportamiento fue más allá tras lanzar lisuras en vivo y alzar la silla del programa.

El polémico momento que protagonizó la ex figura de América Televisión se dio en medio de una discusión en torno al desempeñó de la selección peruana en el Mundial Rusia 2018.

"No ganamos con hinchada. La calidad futbolística es la que soluciona el problema. La hinchada no entra a jugar de '9' (...) Eso no sirve para el juego", precisó Núñez y luego arrremetió contra 'El Tigrillo' Navarro.

Desde su perspectiva, el comentarista deportivo no cuestiona a la 'Blanquirroja' porque lo enviaron a cubrir la Copa del Mundo.

#exitosadeportesdomingo ,,Gonzalo Nuñez es una vergüenza para el periodismo deportivo nacional,NO puede trabajar en ese estado BORRACHO,craso,Malcriado...NO JODAN EXITOSA!! — JUAN CARLOS DOMINGUEZ V. (@V_JUANCA) 9 de julio de 2018

¿Es mi impresión o Gonzalo Núñez ha llegado borracho a radio Exitosa? #Ahora — Salvd Lizarbe 🇵🇪 (@salvdlizarbe) 9 de julio de 2018

#exitosadeportesdomingo Que falta de respeto de este señor gonzalo Núñez está en estado de ebriedad, esta haciendo ridículo. — Jessica (@Jessica18856525) 9 de julio de 2018