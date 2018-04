Gloria Trevi llora al recordar a su hija Ana Dalay y usuarios la tildan de "hipócrita"

Gloria Trevi lloró tras recordar a su hija Ana Dalay, quien nació en 1999 y murió solo unos días después mientras la cantante escapaba de la justicia mexicana junto al padre de la niña y su pareja sentimental por aquel entonces, el productor Sergio Andrade.

La cantante aseguró que la música se convirtió en su refugio en el momento más doloroso de su vida tras la pérdida de su hija. En tanto, hasta el día de hoy, no se ha logrado determinar qué ocurrió con el cuerpo de la niña. Aunque investigaciones posteriores señalan a Andrade como el culpable de su desaparición en medio de la nada.

"Cuando compuse 'Lloran mis muñecas' estaba en una etapa que me dolía mucho la vida. (...) La música, para mí, ha sido consuelo en los momentos más tristes de mi vida", manifestó la cantante en medio del llanto rememorando a su bebé Ana Dalay.

Vea también Gloria Trevi celebró a lo grande sus 50 años [VIDEO]

Así también agregó que "en ese disco dónde viene 'Lloran mis muñecas', que dice: 'Te prometo que si me llevas contigo cambiaré y voy a ser tan buena como nunca he sido, si me llevas contigo nadie llorará", cantó Gloria con voz entrecortada.

Trevi aseguró además que nunca olvidará las circunstancias que llevaron a la muerte a su hija y el inmenso dolor por su pérdida que tuvo que afrontar en la cárcel.

Tras ser capturado en Brasil, la cantante mexicana y Sergio Andrade purgaron prisión por corrupción de menores.

TREVI, LA CÓMPLICE



En tanto, usuarios en redes sociales cuestionan el dolor de la intérprete azteca. "Esta mujer es perversa. Fue cómplice de trata de blancas... No sé porque le dieron chance otra vez. Hipócrita", "ahora resulta que es una santa, agarraba a esas menores de edad para que se acostara con el marido", "no quiero juzgar pero la siento falsa, me intriga cada que veo todas sus entrevistas", comentaron.