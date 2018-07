Yahaira Plasencia no se presentó en la final de 'El artista del año', y a partir de entonces se convirtió en el centro de las críticas como el de la animadora del programa, Gisela Valcárcel .

En una entrevista para América Espectáculos , la conductora del reality reiteró que la ausencia de la cantante de salsa no le cayó nada bien.

"Me deja un sinsabor. Qué pena que no estuvo, es que nadie debe perderse su gran día. Pero bueno, finalmente, eso nos permitió vivir una final distinta que ha logrado enganchar al televidente. Para qué amargarnos la vida, mejor desear que todo esté bien y ya" , expresó la artista.

La rubia animadora también recordó que esta no es la primera vez que la intérprete musical la deja plantada; sin embargo aclaró que, en esta oportunidad, ya aprendió la lección.

"Tengo varias oportunidades como para en ese momento detenerme en algo que no quiero. Si Yahaira no quiso estar, no quiso estar. Ya aprendí también hace tiempo esa lección. El que no quiere estar, no puedo hacer nada. Si no quieres, ¿ya qué hago?" , sostuvo.