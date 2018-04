Gigi Mitre no se calla nada y lanza este comentario sobre supuestas damas de compañía en Dubái

No se calló nada. A Gigi Mitre no le quedan dudas de que algunas modelos peruanas ejercen como damas de compañía en Dubái pese a que, el dominicano, Erick Sabater, intentaba hacerle creer lo contrario durante la última emisión de 'Válgame Dios'.

"No me vengan acá con cuentos... Que párate y te vas a dormir, que la chaperona", manifestó la conductora de 'Válgame Dios'.

Olinda Caballero, por su parte, agregó que "hay chicas que si se van a dormir y otras que se dedican a otra cosa".

A su turno, el conocido Antonio Tafur reveló que hace unos años conoció que un mexicano quiso contactarse con modelos nacionales para "hacer lo que se llama tráfico de blancas... y a veces las chicas pecan de ingenuas".

La contundente respuesta de Mitre no se hizo esperar. "¿Pecan de ingenuas? Ay por favor, ¡ya me están molestando! No me vengan aquí a atarantar... ay que no sabía y terminé en un cuarto, en Dubái, con un jeque encima mío", precisó la figura de Latina.

'Válgame Dios' emitió una nota en donde cuestionan la vida de lujos de la modelo Stephanie Valenzuela en Dubái.