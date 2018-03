Gian Piero Díaz cuenta cómo quedó perdidamente enamorado de su esposa [FOTOS]

Gian Piero Díaz reveló detalles de cómo conoció y se enamoró de Borka Bozovich, su esposa con quien lleva 12 años de casado. El romance inició durante un concierto del cantante Christian Meier.

“Tenía que ver a unos amigos que estaban arriba, me la cruzo y le digo ‘espérame acá, vamos a salir’. Subí y les dije ‘chicos, olvídense de mí’. Bajo y terminó el concierto, Christian (Meier) nos invitó al backstage, de ahí nos fuimos a comer y (estamos juntos) hasta el día de hoy”, señaló Díaz a la periodista Andrea Llosa.

El conductor de ' Combate ' se enamoró perdidamente de su esposa al punto que le propuso matrimonio a solo dos semanas de haberla conocido.

"Sí, a las dos semanas con un anillo de papel porque estaba más arrancado", reveló el también actor.

Incluso, el amor de Gian Piero Díaz por su pareja pudo más que la propuesta para irse a México para trabajar en la cadena TV Azteca.

“Yo tenía las maletas en el carro. Salgo y digo: ‘para qué me voy a ir si no me quiero ir’, teniendo el pasaje y todo. Ya me estaba yendo al aeropuerto. Fue la mejor decisión que pude tomar”, contó.