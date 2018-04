Georgette Cárdenas sobre debut de Karen Schwarz: "Me gustaron sus muebles"

Georgette Cárdenas ironizó en torno al lanzamiento de Karen Schwarz como conductora del programa 'En exclusiva', vía Panamericana Televisión.

“No he visto el programa, pero pude ver una foto en redes donde se mostraba su set, y me encantó. Lo único que puedo decir es que me gustaron sus muebles, ja, ja, ja...", precisó Cárdenas a Trome .

Hace poco, Georgette Cárdenas se despidió de la televisora en medio de lágrimas y muestras de cariño de su equipo de producción. Su espacio fue reemplazado por el programa que ahora tiene a la ex Miss Perú como animadora.

Al parecer, Karen Schwarz ha tenido un debut poco favorable en cuestión de sintonia logrando solo 2.2 puntos de rating mientras que Cárdenas, en ese mismo horario, llegó a alcanzar hasta los 3 puntos.

"¿Si hizo un rating similar a mi programa? Qué bueno, que sigan así y que aumente", manifestó finalmente.