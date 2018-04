Gastón Acurio vuelve con programa 'Bravazo' y descarta incursionar en la política 

Gastón Acurio anunció su retorno a la televisión con 'Bravazo', un programa dedicado a la gastronomía peruana que lanzará Latina este jueves 26, a las 8:30 de la noche.

"'Bravazo' no se trata de un cocinero profesional o que va a lucirse con cosas que nadie puede hacer, sino se trata de recetas caseras, familiares, sabrosas, saludables, pero sobre todo... que todo el mundo lo podrá realizar”, manifestó Acurio.

A portas de esta nueva aventura televisiva dirigida para todos aquellos que gustan de la cocina, el reconocido cheff aprovechó para desmentir una incursión en la política.

"NO TENGO ASPIRACIÓN POLÍTICA"



“(...) Nunca he tenido ni tendré una aspiración política, porque considero que no tengo la capacidad ni habilidad ni ambición para ser un político”, precisó Gastón Acurio.

'Bravazo' está inspirado en el libro que el propio Acurio lanzó el año pasado y que lleva el mismo nombre.