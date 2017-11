Florida y Compass responden tras la alerta de Sanipes de retirar conservas peligrosas

Tras la alerta del Organismo Nacional de la Sanidad Pesquera (Sanipes) de no consumir las conservas de pescado producidas por la empresa china Tropical Food Manufacturing (Ningbo) co., Ltd, las empresas Florida y Compass (importadoras de la compañía asiática) dieron una respuesta para apaciguar a sus clientes preocupados por su salud.

A raíz de esto, la empresa G.W. Yichang (dueña de las dos marcas mencionadas) señaló que se inmovilizó de manera inmediata la distribución de latas de 'Trozos de caballa' para, posteriormente, retirarlas de todos los puntos de venta, a pesar que no se hayan encontrado irregularidades en este producto.

Cabe resaltar que los enlatados de 'Entero de Caballa en Salsa de Tomate' fueron los productos en los que se detectó la presencia de gusanos parásitos, mas no en la presentación mencionada anteriormente. No obstante, por un tema de seguridad y prevención se procedió a aplicar esta medida.

Asimismo, la empresa aseguró que este producto contaminado, el cual viene siendo objeto de investigación por parte de la autoridades, no ha sido importado para ninguna de las marcas de su portafolio.

Además, G.W. Yichang indicó que han suspendido todo tipo de relación que guardaban con Tropical Food Manufacturing (Ningbo) co., Ltd.