Facundo González vive el día más doloroso de su vida [VIDEO]

Triste mensaje. El integrante de ‘ Esto es guerra ’, Facundo González anunció la peor de las noticias en su cuenta en Instagram: la muerte de su padre.

Con mucha tristeza el ‘guerrero’ compartió, con sus más de 500 mil seguidores, este doloroso momento.

“Hoy es el día más triste de mi vida, se me fue el TRESOR, la persona que me enseñó todas las cosas buenas y malas de la vida La persona que me dio una familia, la persona que me acompañó en todo momento. Mi amigo, mi compañero, mi confidente, mi viejo. Sé que en plano terrestre no te voy a ver más, pero en plano espiritual siempre vas a estar conmigo. TE AMO TRESOR Y HASTA SIEMPRE VIEJO!!!”, escribió el ‘guerrero’ argentino.

“¡Tu papá siempre estará contigo! ¡Te amo mucho! ¡Mucha fuerza!”, le respondió su novia, Paloma Fiuza, en la red social.

Natalie Vértiz, Kevín Blow, Bruno Agostini, Ignacio Baladán, Austin Palao, y Maju Mantilla también le enviaron mensajes de solidaridad al popular guacho.