Boca Juniors ganó por 2-1 a River Plate en el Estadio Monumental por la fecha 8 de la Superliga Argentina .

Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto salieron al campo de juego con el fin de quedarse con los tres puntos y lo consiguieron. Cardona (41') y Nández (72') fueron los encargados de anotar para el conjunto visitante.

Leonardo Ponzio (68') fue el protagonista del gol que puso la igualdad momentánea a favor del 'millonario'.

El resultado, como es de costumbre, ha generado diversas reacciones en muchos usuarios pues consideran que una vez más la escuadra 'xeneize' demostró su poderío ante su clásico rival.

