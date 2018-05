Rafael Cardozo y Fabio Agostini se enfrentaron en ' Esto es guerra '. El intercambio de palabras se inició porque el brasileño interfirió en uno de los juegos del reality con el propósito de perjudicar en la competencia al equipo de los retadores, que, precisamente, integra el español.

Fue entonces, que los miembros del grupo de los retadores pidieron una sanción en contra de Cardozo. Sin embargo, el novio de Mayra Goñi fue quien tuvo los más fuertes comentarios en contra de su compañero en el programa de América TV.

TILDA DE 'GALLITO' A CARDOZO



"Llevas ganando (en los juegos del reality) hace tiempo y estás muy gallito porque no estás compitiendo conmigo" , indicó Agostini y agregó que "a mí me sancionaron por romper dos huevos, en una ocasión. Este hombre (en alusión a Cardozo) ha estado intentando manipular la prueba. Yo no sé si la producción hará lo mismo con él".

¿Qué dijo Rafael Cardozo tras ataques de Fabio Agostini? Mira el siguiente video.