¿Volverá o no? A pesar que su situación en ' Esto es guerra ' es incierta tras su expulsión, el modelo Fabio Agostini señaló que el 'reality' no es lo mismo sin su participación.

"¿Me extrañan? No me creo el mejor del mundo, pero creo que no hay nadie mejor que yo. Y una cosa es cierta: 'Esto es guerra' sin el galáctico, no es lo mismo. Duela a quien le duela. Chau... me voy a entrenar, besos desde el Olimpo", precisó en su cuenta de Instagram.

En declaraciones pasadas, el español aseguró que nunca había faltado el respeto a la conductora del programa, María Pía Copello , y que en 'EEG' aprovechan "la mínimia (oportunidad) para dejar mal a un competidor".

El modelo español salió del reality tras un enfrentamiento verbal con Copello, quien muy molesta, decidió su salida durante la emisión en vivo del programa de América TV.