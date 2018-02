Autoridades de Colombia acusaron a Daniela Ospina , ex esposa del futbolista James Rodríguez , de presuntamente haberse beneficiado con dinero proveniente de actividades ilícitas.



La denuncia surge a partir de la sociedad empresarial que Ospina mantiene con la presentadora de televisión Vanesa Peláez, con quien lanzó la marca de trajes de baño Granadina.

Daniela Ospina y Vanesa Peláez. (Instagram/@fans_daniospina10) Daniela Ospina y Vanesa Peláez. (Instagram/@fans_daniospina10)

Peláez ha sido recientemente vinculada al narcotráfico tras la captura de Sebastián Murillo Echeverry, alías 'Lindolfo' y su ex esposo, quien es líder de la organización mafiosa 'La Oficina' de Medellín.

Vanesa Peláez y narco Sebastián Murillo Echeverry, alías 'Lindolfo'. (Revista Jet Set) Vanesa Peláez y narco Sebastián Murillo Echeverry, alías 'Lindolfo'. (Revista Jet Set)

La investigaciones apuntan a 'Lindolfo' como el encargado de cobrar las deudas superiores a US$347 millones, producto de las actividades ilícitas de 'La Oficina'. Este lo hacía bajo amenazas y homicidios.

"NO MANCILLEN MI HONOR"



Ante las serias acusaciones, la ex pareja de Rodríguez se defendió y aseguró que su participación en la marca de trajes de baño es minoritaria e industrial.

A través de su cuenta oficial de Twitter , Ospina indicó que ha puesto el asunto en manos de su abogado.

"Ante las reiteradas informaciones falsas que atentan contra mi honra y buen nombre, he decidido darle poder al doctor Abelardo De La Espriella para que defienda mis derechos. No permitiré que a través de mentiras se mancille mi honor", señaló la modelo.

El año pasado, Ospina y Rodríguez anunciaron su separación tras seis años de estar juntos y concebir a la pequeña Salomé.

NO EXISTE SOCIEDAD



A través de un comunicado, la defensa de Ospina aclaró la situación de su patrocinada refiriendo que la participación de Peláez se dio de forma minoritaria, pero no en Granadina, como indicaron algunos medios de Colombia, sino en la empresa Dan Five, que promociona indumentaria deportiva y donde Ospina tiene mayoría accionaria.



El abogado añadió que su cliente se acercó a Peláez por su "experiencia empresarial" y solo requirió su "consejo, sugerencias y opinión en torno a la planificación y puesta en marcha de su empresa Dan Five".



Reconoció, finalmente, la sociedad comercial con la ex esposa del narco 'Lindolfo' en la firma Dan Five, pero agregó que es solo una sociedad industrial ya que Peláez "no ha aportado recursos económicos".