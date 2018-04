Eugenio Derbez tras asesinato de estudiantes en México: "Hay una impunidad que daña al país"

El secuestro, asesinato y posterior disolución en ácido de tres estudiantes mexicanos sacudió esta semana México . Las investigaciones apuntan a la organización criminal el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En ese contexto, muchas personalidades han alzado su voz de protesta. Entre ellos, el famoso actor mexicano Eugenio Derbez , quien se pronunció tras el sonado caso y cuestionó la poca iniciativa de su Gobierno para intentar frenar la racha delictiva.

"El problema está en que nada más decimos, pero no hacemos... Miles y miles de muertos y ahora otros tres (en alusión a los estudiantes asesinados). Cualquier cosa agarramos para tomarla como bandera y decir que ya no soportamos la violencia en este país y me pregunto ¿por qué no hacemos algo?", dijo Derbez a El Universal de México en una mesa redonda con la prensa internacional.

Agregó que "por un lado matan a tres estudiantes y por otro tenemos un debate presidencial donde todo el mundo está queriendo demostrar que es el mejor, pero dónde están los que han robado al país, los Duarte (ex gobernadores), dónde los miles de millones de pesos robados".

Para la celebridad azteca, si el gobierno actual quiere ganar poder frente a los carteles debe meterlos a la cárcel.

"Pero se están haciendo guajes (tontos) porque se están protegiendo entre ellos mismos, los que mataron a los estudiantes están coludidos, hay corrupción, seguramente una orden presidencial haría que los encontraran al día siguiente, pero no lo quieren hacer, hay una impunidad dañando al país", expresó.